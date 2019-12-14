Около 3 млрд грн Дорожного фонда не использованы регионами, - советник премьера Голик

Неиспользованных средств хватило бы на капитальный ремонт 170 км трассы класса Запорожье-Мариуполь, - пишет в Фейсбук советник премьер-министра Юрий Голик.

Деньги, выделяемые регионам, должны расходоваться на ремонт и содержание областных и сельских дорог, а также 20% средств могут быть использованы на ремонт дорог внутри самих населенных пунктов.

"Казалось бы - вот оно, счастье. Деньги упали с неба, просто используй их. Но нет. Наличие денег - это не всегда качественные дороги. Нужен еще менеджмент", - замечает Голик.

По данным Голика, регионы по-разному используют получаемые из госбюджета средства: "Лидеры в использовании Дорожного Фонда - Хмельницкая, Харьковская и Днепропетровская ОГА, использовавшие более 95% Дорожного Фонда каждая".

Худшие показатели у четырех областей: Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой. Обладминистрации этих регионов использовали в среднем только по 45% средств Дорожного Фонда.

Около трети всех неиспользованных средств (1 млрд гривен) приходится именно на упомянутые отстающие областные администрации.

Впрочем, по словам советника премьера, даже формальное использование денег далеко не всегда означает выполнение качественного ремонта дорог. Во многих регионах продолжают выполнять фрагментарные ремонты, затрачивая средства, но не получая при этом ожидаемого результата.

"Только две ОГА в стране делают преимущественно капитальный ремонт дорог в рамках Дорожного Фонда. Днепропетровская ОГА и Ивано-Франковская ОГА. 84,1% и 83,7%, соответственно, в Дорожном Фонде которых пошли на капитальный ремонт", - отмечает Голик.

В декабре на счета ОГА должны поступить дополнительно 897 млн грн из средств Дорожного Фонда. Однако использованы эти деньги будут не везде эффективно.

"Приведенные цифры и результаты - это, в большей степени, результат логики, заложенной в использование Дорожного Фонда каждой из областей главами ОГА, возглавлявшими их в первом полугодии этого года. Нынешним главам ОГА оставалось только использовать уже заложенную их предшественниками логику. Кто-то с этим справился, кто-то даже с этим справиться не смог", - пишет Голик.

В ближайшее время советник премьера обещает обнародовать подробную аналитику об использовании областными администрациями средств Дорожного Фонда. "И кратко опишем, что их ждет в году следующем, потому что вольница и ямочные ремонты закончились", - добавляет Голик.

"Дороги – это, в первую очередь, менеджмент, а потом уже деньги", - уверен Голик.

Именно менеджменту в госуправлении посвящена книга Юрия Голика "Бесконечность не для слабаков", которая была недавно презентована в Киеве. В книге описывается опыт бывшей команды Днепропетровской ОГА по внедрению в систему госуправления передовых методик менеджмента крупных коммерческих структур. Как показала практика, данная методика успешно себя зарекомендовала в Днепропетровской области. С 2015 по 2019 годы, когда Юрий Голик был советником главы Днепропетровской ОГА, в регионе было реализовано около 2000 инфраструктурных проектов, из которых 500 – капитально отремонтированные или вновь построенные дороги.