Дело о хищении из Ощадбанка $20 млн передано в суд, - САП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу САП.

В сообщении отмечается: "В указанном производстве к уголовной ответственности привлечено 13 человек, среди которых, в частности:- бывший народный депутат Украины 8 созыва, бывший бенефициарный владелец компаний группы "Креатив";

- бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк");

- бывший начальник управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (уволился в 2015 году с госбанка)

- бывшая начальница отдела управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (сейчас - руководительница обозначенного управления госбанка)

- бывшие бенефициары группы компаний "Креатив"

- ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Действия бывшего народного депутата квалифицированы как организатора преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

По данным предварительного следствия период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" с целью получения и использования для личных нужд 20 млн долларов США, подделали документы с целью получения в госбанка кредита на соответствующую сумму якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Впоследствии этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью в Украине".

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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