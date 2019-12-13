За сутки - 4 обстрела, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных Сил.

В штабе отметили, что Россия систематически нарушает обязательства по прекращению огня, взятые на себя во время переговоров в "нормандском формате" в Париже.

"Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили 3 обстрела:

- у Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован 1 обстрел неподалеку от Крымского. Противник открывал по защитникам Украины огонь из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

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"Сегодня, 13 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.