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13.12.19 18:58

Мемориальную доску морскому пехотинцу Степану Крилю открыли на Луганщине. ФОТО

Сегодня, 13 декабря, в Байдивской общеобразовательной школе I - II степеней Старобельского района Луганской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о воспитаннике, погибшем на Донбассе морском пехотинце старшем матросе Степане Криле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Мемориальную доску морскому пехотинцу Степану Крилю открыли на Луганщине 01

Военнослужащий выполнял задачи в составе отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины. 16 октября 2019 года Степан героически погиб защищая нашу Родину от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Мемориальную доску морскому пехотинцу Степану Крилю открыли на Луганщине 02

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Мемориальную доску морскому пехотинцу Степану Крилю открыли на Луганщине 03

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны российско-украинской войны Старобельского района, волонтеры, представители органов власти города Старобельск и Шульгинськои объединенной территориальной общины, военного комиссариата, учителя и ученики учебного заведения, друзья, военные побратимы из батальона морской пехоты с которыми проходил военную службу Степан.

Мемориальную доску морскому пехотинцу Степану Крилю открыли на Луганщине 04

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Минутой молчания присутствующие почтили память воина-защитника и всех павших в зоне проведения АТО и ООС.

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