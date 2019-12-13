Антикоррупционный суд рассматривает дело судьи Малиновского райсуда Одессы, попавшегося на взятке 0,5 млн грн в 2016 году

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании прокурором САП зачитано краткое изложение обвинительного акта. После чего коллегией судей был определен порядок и объем исследования доказательств по делу.

Кроме того, коллегия судей удовлетворила ходатайство прокуроров и продлила для обвиняемых обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК", - говорится в сообщении.

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Следующие заседания состоятся 10, 11 и 12 февраля 2020 года.

Напоминаем, судья Малиновского райсуда Одессы был пойман в феврале 2016 года на получении полумиллиона гривен взятки от физического лица за вынесение судебного решения об удовлетворении иска в ее интересах. Судью задержали 31 марта 2016 г., после того как Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.

Его действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 368 и ч.1 ст. 345 УК Украины. Пособнику судьи инкриминируется ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 368 УК Украины.

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