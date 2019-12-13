Корпоратив на миллион: "Слуга народа" устроит праздник в КВЦ "Парковый"

Об этом первый заместитель председателя фракции Андрей Корниенко рассказал в интервью журналисту Андрею Павловскому, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько сотен тысяч гривен точно. Думаю, что до миллиона гривен", - оценил Корниенко предполагаемую стоимость праздника.

По его словам, корпоратив пройдет в КВЦ "Парковый". Деньги на праздник возьмут у спонсоров, обеспечивающих и всю остальную деятельность партии.

"Партия политическая по закону может иметь финансирование. Счет есть расчетный. И по закону о политических партиях есть механизм, при помощи которого физические лица и юридические лица могут предоставить партии поддержку... За эти деньги партия проводит предвыборную кампанию, за эти деньги партия осуществляет текущую деятельность", - сказал Корниенко.

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