"Вопрос национальной безопасности", - волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с Зеленским

Об этом она написала в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но один на один. Без посторонней гопоты", - написала Звиробий.

Волонтер считает, что речь идет о "вопросе национальной безопасности".

"Чтобы он потом, когда его окружение утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал", - пояснила она.

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"Володя, я думаю ты не будешь против. Просто объясню по пунктам, чего хотят те, кто постоянно гудит у тебя под офисом! А ты дальше, зная все это, принимай решения, которые хочешь, но мы по крайней мере будем знать, что ты в курсе, что у тебя под окнами происходит. Встречу не оттягивай, пока далеко не зашло. Если согласишься, то только за это пожму руку", - добавила Звиробий.

Маруся Звиробий – волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Также на Цензор.НЕТ: Ветеран Маруся Звиробий заявила, что не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета

12 декабря заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета обсуждали возможность убить Марусю Звиробий, сделав ее "сакральной жертвой" ради дестабилизации ситуации в стране.

Звиробий заявила, что не доверяет представленным Нацполицией результатам расследования убийства Шеремета.