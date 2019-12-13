Прокуроры требуют для подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Согласно подозрению, которое озвучили прокуроры, Кузьменко и Дугарь участвовали в разработке плана осуществления убийства Шеремета, к чему их привлек Антоненко.

По данным следствия, они проводили разведывательные мероприятия, собирали информацию о Шеремете. Кроме того,

разработали план с целью убийства журналиста.

По данным следствия, Кузьменко дистанционно осуществила подрыв автомобиля, в котором находился Шеремет.

Прокуроры отмечают, после взрыва Кузьменко переоделась и ушла с места преступления.

Прокурор просит применить к ней меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".