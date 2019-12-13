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13.12.19 21:27

Надеюсь в среду в Минске договорятся об обмене пленных до конца года и новых участках разведения сил, - Пристайко

В среду, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе.

вадим,пристайко

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня... До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - сказал министр.

Глава МИД выразил надежду на то, что в среду состоятся заседания рабочих групп ТКГ: "группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки на обмен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовы к очень серьезным компромиссам, чтобы забрать максимальное количество наших людей, - Пристайко о готовящемся обмене

Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.

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