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13.12.19 21:53

Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

В карточке законопроекта №2598 отмечается, что документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству 13 декабря. Президент определил законопроект как неотложный.

Сейчас текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы.

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Напоминаем, ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию  подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны

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