Рада лишит депутатских выплат 81 парламентария за прогулы заседаний

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 декабря сообщила пресс-служба комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.



Соответствующее решение связано с тем, что указанные нардепы не принимали участия в более чем 30% голосований и более чем 50% заседаний комитетов Рады.



Среди тех, кто останется без выплат, – пятый президент, депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, парламентарии от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива и Юрий Бойко, депутаты от партии "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский.



В настоящее время народным депутатам не выплачивают зарплату, если они не приходят на заседания. В аппарате ВР сообщали, что в 2018 году Украина сэкономила более 16 млн грн на зарплате депутатам, которые пропускали заседания Верховной Рады.





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