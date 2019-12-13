На встрече в Париже РФ отвергла возможность изменений минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознает, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявилт министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер".

"Но есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности, хотя бы хронологически, они должны были бы закончиться до конца 2015 года и много дат не соответствует реальности", - сказал он.

Министр также допустил, что РФ впоследствии осознает необходимость изменений в Минские соглашения.

"Думаю, что Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными... То, что они сейчас заявляют, что "и никаких маневров", - это обычно повышение ставок перед следующим раундом переговоров", - выразил мнение Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле, но для этого надо сделать "домашнюю работу", - Пристайко