Во время расследования убийства Шеремета исчезли записи с 4 камер наблюдения, а подозреваемым кто-то передавал информацию, - Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, организаторы убийства пока находятся за кадром. Аваков сказал, что они, по всей видимости, гораздо профессиональнее, чем исполнители преступления.

Глава МВД рассказал, что следствие изучило записи с около 200 камер наблюдения. Но записи с 4 камер обнаружить не удалось.

Кроме того, с самого начала силовики видели, что кто-то предоставляет подозреваемым информацию. Именно поэтому расследование в течение 3 с половиной лет проходило в режиме секретности.

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Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".