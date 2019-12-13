В ГСЧС Одесской области пытались уничтожить документы по проверке колледжа, в котором произошел пожар, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "Служба безопасности Украины проводит обыски в служебных помещениях ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской из-за пожара в "Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса".

Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц относительно ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностей и использование служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек.

По оперативной информации, отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения. Для документирования действий должностных лиц проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Разоблачение злоумышленников осуществлялось совместно с территориальным управлением ГБР в г.. Николаеве и прокуратурой".

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Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.