В деле Шеремета супруги Грищенко фигурируют как лица, владеющие информацией, не исключаем, что они станут подозреваемыми, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 декабря в эфире "Громадського" сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.



Он объяснил, что супруги Грищенко появились в деле Шеремета после того, как они стали фигурантами дела о покушении на бизнесмена в Косиве Ивано-Франковской области.



"На подозрение по делу Шеремета вышли из-за внимания о покушении на бизнесмена в городе Косив, в частности, в таком элементе, как очень похожее взрывное устройство", – отметил Шевченко.



По его словам, супруги Грищенко "пока не стали подозреваемыми непосредственно по делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всем нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности, в деле Шеремета".



Спикер МВД не исключил, что Владислав и Инна Грищенко могут стать подозреваемыми в деле Шеремета.





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Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".