Суд отправил под арест на 2 месяца волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемой Кузьменко Юлии Леонидовны меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 08.02.20", - зачитал решение судья.

Решение суда может быть обжаловано в течение пяти дней. Адвокаты Кузьменко заявили, что обязательно будут подавать апелляцию.

Оглашение решения суда сопровождалось криками "Ганьба!".

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Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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