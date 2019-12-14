"Советники вышли, и у Суркова случилась истерика", - Аваков рассказал о подробностях поведения советника президента РФ в Париже

Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Там был момент очень понятный. Путин говорит: "Давайте разводить вдоль всей линии разграничения". Владимир Зеленский говорит: "Ну, минуточку. Я посчитал, мы так будем разводить 20 лет. Вы не можете просто вывести свои войска?". Простой разговор", - рассказал Аваков.

По словам главы МВД, решили, что этот пункт согласуют отдельно советники.

"Советники вышли, и мы видели психоз господина Суркова. Который сказал: "Как это? Мы так не договаривались!". Стал швырять бумаги, и так далее. Вадим (Пристайко, министр иностранных дел Украины. – Ред.) был, как скала, Ермак (советник президента Украины. – Ред.) был, как скала, мы все были... а он переживал", - добавил Аваков.

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"И господина Суркова раздражало, что украинская делегация говорит по-украински", - дополнил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

На вопрос о том, кто именно договаривался с Сурковым от имени Украины, что Зеленский будет покладистым, Резников ответил, что это не был кто-то из украинской делегации.

"Они же вели переговоры в том числе с представителями французской и немецкой стороны. Возможно, у них там проблема с коммуникацией произошла. Он думал, что там договорились, и что они с нами договорятся. Вот и все. Я думаю, что это потеря сигнала", - пояснил Резников.

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