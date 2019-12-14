Нардеп Зинкевич и музыкант Положинский готовы взять Антоненко на поруки

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

О готовности взять Антоненко на поруки заявили, помимо Зинкевич и Положинского, еще несколько человек, в том числе военнослужащий Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров.

Кроме этого, защита Антоненко отвод прокуроров из-за несоответствия в документах. Его адвокаты также просили допросить свидетелей, которые якобы могут подтвердить алиби Антоненко, и объявить перерыв до утра.

Суд отказал по всем этим пунктам.

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета. Другая подозреваемая - детский кардиолог и волонтер Юлия Кузьменко (Лиса), которая, по версии следствия, закладывала бомбу под машину Шеремета, отправлена на 2 месяца в СИЗО.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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