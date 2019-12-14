В оккупированном Крыму ухудшилась ситуация с правами человека, - Еврокомиссия

Об этом сообщается в докладе Европейской комиссии об имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
В документе отмечается, что в текущем году, как и в 2018 году, продолжились систематические репрессии лиц, которые выступили против оккупационных властей Крыма.
Деятельность крымскотатарского Меджлиса, в соответствии с законодательством страны-оккупанта, остается под запретом с 2016 года. Еврокомиссия подчеркнула, что на полуострове продолжаются "широкомасштабные запугивания и преследования". В 2019 году аресты крымских татар и обыски в их домах участились.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: освобождение пленных из РФ и оккупированного Крыма будет решаться после возвращения заложников из ОРДЛО
Еврокомиссия отмечает ограничение основных свобод, включая права на образование.
В документе упоминаются сообщения о бесчеловечных условиях в местах содержания под стражей в Крыму, которые регулярно получает управление верховного комиссара ООН.
Отдельно упоминается, что оккупационные власти организовали местные "выборы" на полуострове, которые состоялись 8 сентября – в единый день голосования в России.
Также на Цензор.НЕТ: Генассамблея ООН 18 декабря вынесет на голосование украинский проект резолюции по Крыму