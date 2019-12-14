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14.12.19 08:11

Наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил боевую травму, - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования российско-оккупационных войск 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевую травму.

Наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил боевую травму, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Так, 13 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили 5 обстрелов у Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия, неподалеку Павлополя и Березовой - из станковых противотанковых гранатометов, у Каменки - из РПГ и пулеметов крупного калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов. В частности, дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия, у Новолуганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Мироновского - из минометов калибра 82 мм, неподалеку Луганского - из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было", - добавили в штабе.

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