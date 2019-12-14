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14.12.19 08:37

Достигнута договоренность о допуске на оккупированный Донбасс представителей МККК, - Пристайко

На переговорах лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 9 декабря достигнута договоренность о допуске представителей Международного комитета Красного Креста на временно оккупированную территорию Донбасса.

мккк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

"Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на неконтролируемую (Украиной. - Ред.) территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть ни к местам, где удерживаются наши арестованные и военнопленные, а также не могли попасть к местам захоронений", - сказал Пристайко.

Пристайко напомнил, что до сегодняшнего дня сепаратисты не пускали представителей Красного Креста на оккупированную территорию.

"На следующей неделе миссия Красного Креста попробует в очередной раз туда попасть", - сообщил министр.

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