Достигнута договоренность о допуске на оккупированный Донбасс представителей МККК, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.
"Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на неконтролируемую (Украиной. - Ред.) территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть ни к местам, где удерживаются наши арестованные и военнопленные, а также не могли попасть к местам захоронений", - сказал Пристайко.
Пристайко напомнил, что до сегодняшнего дня сепаратисты не пускали представителей Красного Креста на оккупированную территорию.
"На следующей неделе миссия Красного Креста попробует в очередной раз туда попасть", - сообщил министр.