Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.
"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - сказал Пристайко.
Он напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН по поводу введения миротворческой миссии, но такое предложение поступило от Российской Федерации. Пристайко подчеркнул, что оно не устраивает Украину, поскольку Россия предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.