На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Около 19.00 в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, лица скрывали под балаклавами, а одеты были в специальные тактические костюмы.
После разоблачения разбойники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал.
"Полицейские ГУНП Житомирщины в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанного группировки в течение определенного периода, поскольку у нас есть основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершение ими еще одного разбоя было фактически прекращено нашими сотрудниками", - сообщил начальник полиции Житомирщины Сергей Крупей.
На месте происшествия полицейские задержали четырех человек. Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему - 43 года, а самым молодым - по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности.
Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.