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14.12.19 13:55

На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя. ФОТОрепортаж

13 декабря сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа полиции Житомирщины в одном из сел Киевской области задержали четырех человек во время совершения разбойного нападения на дом предпринимателя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя 01

Около 19.00 в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, лица скрывали под балаклавами, а одеты были в специальные тактические костюмы.

После разоблачения разбойники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал.

На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя 02

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"Полицейские ГУНП Житомирщины в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанного группировки в течение определенного периода, поскольку у нас есть основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершение ими еще одного разбоя было фактически прекращено нашими сотрудниками", - сообщил начальник полиции Житомирщины Сергей Крупей.

На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя 03

На месте происшествия полицейские задержали четырех человек. Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему - 43 года, а самым молодым - по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности.

На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя 04

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На Киевщине полиция задержала вооруженную банду разбойников во время нападения на дом предпринимателя 05

Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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