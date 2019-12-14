"В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире", - секретарь СНБО Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", - отметил Данилов.

В этом контексте секретарь СНБО рассказал о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности, и отметил, что в Аппарате СНБО продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК). Отмечается, что НКЦК будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран-партнеров.

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В свою очередь члены американской делегации напомнили о поддержке Украины в Конгрессе и Сенате, свидетельством чего является выделение $300 млн военной помощи, а также введение санкций в отношении российской энергетики.

Стороны отметили, что кибератаки являются "огромными вызовами" для Украины и США, обменялись опытом их предупреждения и локализации, и акцентировали важность и перспективность двустороннего сотрудничества в сфере противодействия киберинцидентам.

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