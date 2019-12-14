В Кремле еще не приняли окончательное решение по выборам на Донбассе, - Резников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников.

"Соразмерно моим ощущениям, Россия еще для себя не приняла решение, что она вообще собирается делать. Думаю, они взвешивают: вернуть нам без контроля над границей, провести выборы под дулами автоматов и сформировать местные власти, которые легитимизируют боевиков, – это для них идеальный сценарий. Но мы на него-то не пойдем, как бы они ни хотели. Мы мечтали провести выборы местные совместно со всеми другими в 2020 году осенью", - отметил юрист.

Резников полагает, что Россия взяла определённую паузу, чтобы лучше присмотреться к действиям официального Киева.

"Думаю, они сейчас действительно определяются с тем, что собой представляет новая украинская власть. Им же тоже было любопытно, какие мы на переговорах – в первую очередь президент Зеленский, – что будет дальше. То есть, они за нами наблюдают", - добавил он.

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