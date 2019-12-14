РПЦ придется признать автокефалию ПЦУ, - Епифаний

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Российская православная церковь вынуждена будет признать автокефалию Православной церкви Украины, но последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы ожидаем сейчас признания от других православных церквей, а РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность. Сейчас мы видим, что мы для них не существуем, как церковь, мы не являемся субъектом, но мы убеждены: когда все другие признают, то и наши соседи будут вынуждены считаться с мнением всех", - сказал он.

Также Епифаний отметил, что в течение прошлого года к ПЦУ со стороны Московского патриархата присоединились около 600 приходов, которые сейчас завершают определенные юридические процедуры. Но по его словам, Московский патриархат настойчиво начал противодействовать этому.

"Это противодействие идет и на внешнем факторе, чтобы другие церкви не признали статус ПЦУ, и внутри Украины они пытаются различными путями приостановить этот процесс перехода приходов, который проходил в течение прошлого года", - добавил Предстоятель ПЦУ.

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Отметим, 14 декабря ПЦУ проводит в Национальном заповеднике "София Киевская" расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

В декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.