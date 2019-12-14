Один украинский воин погиб, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Объединенных сил. Так, у Песков зафиксирован снайперский огонь, неподалеку от Авдеевки огонь велся из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, вблизи Павлополя - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Два обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Уточняется, что неподалеку от Новолуганского позиции ОС обстреляли из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Зайцево - из РПГ и автоматических гранатометов.
"Сегодня, 14 декабря, в результате коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 декабря незаконные вооруженные формирования российско-оккупационных войск 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевую травму.