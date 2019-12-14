Содержание алкоголя в крови в 7 раз больше нормы, - в Полтаве патрульные выявили пьяного водителя маршрутки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции

Сегодня, около 14 часов, в Полтаве патрульные остановили маршрутное транспортное средство Рута за нарушение Правил дорожного движения. Водитель микроавтобуса сильно нервничал и начал сразу высаживать пассажиров, которые были в салоне.

От мужчины шел сильный запах алкоголя. Освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Drager подтвердило предположение патрульных - содержание алкоголя в крови водителя маршрутного такси составил 1,33 промилле, что почти в 7 раз превышает допустимую норму.

Смотрите: Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Однако на этом нарушения горе-водителя не закончились - при проверке инспекторы выяснили, что мужчина уже не в первый раз управляет транспортными средствами в состоянии опьянения, за что и был лишен права управления с соответствующим изъятием водительского удостоверения.

Патрульные составили протоколы по ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения), по ч.3 ст.126 КУоАП (Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами), а также вынесли постановления по ч.1 ст.126 КУоАП (управление лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) и по ч.4 ст.126 КУоАП (управление лицом, лишена права управления транспортными средствами).

Также смотрите: Водитель маршрутки с признаками опьянения на Житомирщине пытался "откупиться" за 300 грн, - полиция. ФОТО

Автобус был эвакуирован на площадку временного задержания транспортных средств.