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14.12.19 19:37

МВФ хочет увидеть конкретные результаты перед тем, как предоставить Украине деньги, - спикер Фонда Райс

Договоренность с МВФ о новой трехлетней программе расширенного финансирования для Украины стала важным жестом, демонстрирующим международную поддержку курса реформ украинской власти.

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Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, отвечая на вопрос "Голоса Америки" во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу подчеркнуть, что это договоренность рабочего уровня и будет зависеть от одобрения правления. Это важно", - сообщил он.

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Окончательной договоренности с МВФ еще нет, как и определенной даты, когда правление МВФ рассмотрит и утвердит новую программу для Украины. Это зависит от выполнения Украиной ряда предварительных условий, говорят в МВФ.

"Это (окончательное одобрение программы. - Ред.) будет зависеть от выполнения предварительных условий. После их выполнения программу представят на рассмотрение правления. Я не могу назвать дату, когда это произойдет", - добавил он.

Хотя перечень предварительных условий, выполнение которых ожидается от Украины, еще не обнародован, в МВФ отмечают важность соблюдения верховенства права в Украине, укрепление судебной системы, уменьшение влияния скрытых интересов на украинскую экономику, в частности в том, что касается банковского сектора.

"Чрезвычайно важно сохранить достижения очистки банковской системы и вернуть деньги налогоплательщиков, потраченные на спасение банков", - подчеркнул Джерри Райс во время пресс-конференции.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, обсудив условия новой программы сотрудничества с Фондом. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества.

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