ЦИК приобрел Lexus, заплатив более миллиона гривен

Об этом в Facebook написал экс-первый зампредседателя "Укргаздобычи" Алексей Тамразов, информирует Цензор.НЕТ.
"Министры жалуются на низкую зарплату, как говорит Дмитрий Дубилет. Президент получает зарплату - 29 тыс. грн, а Центральная избирательная комиссия на прошлой неделе приобрела себе Lexus. Относительно недорогую для этой марки модель - ES 250 за 1,1 млн грн", - сообщил Тамразов.
Отметим, что по данным аукциона на ProZorro, ожидаемая стоимость составляла 1,2 млн грн с НДС. В торгах приняли участие два общества с ограниченной ответственностью - ООО "ВиДи ЭЛИТ" и "АРТ-ЛЕКС ЛТД". Победило первое. Окончательная стоимость - 1 092 000 грн с НДС.