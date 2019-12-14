Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу, - Боррель

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не согласился с предложенной телеведущей оценкой России как "старого врага" Европы.

Тема отношений с Россией возникла в беседе с ведущей, когда Боррель говорил о помощи ЕС Украине, "самой значительной в истории внешнеполитической деятельности Европейского союза".

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"Нужно помочь Украине развиваться с точки зрения политической и экономической, стабилизировать эту страну, которая расположена на границе с нашим крупным русским соседом", - отметил глава европейской дипломатии.

На что ведущая отреагировала: "Крупный сосед или старый враг, как слышали порой?".

"Я никогда не говорил: враг. Я говорил, что Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу. И это должно быть так, не правда ли? Потому что мы, Испания, держим самолеты и танки, развернутые на границах балтийских стран. Если бы не было угрозы, то вопрос, что они делают там?", - сказал глава дипломатии ЕС в субботу в интервью телеканалу France24.

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