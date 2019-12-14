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14.12.19 20:46

В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки на Ривненщине 1 человек погиб, трое госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

В Ривненской области в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погиб человек, еще трое госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки на Ривненщине 1 человек погиб, трое госпитализированы, - Нацполиция 01

"Сегодня 14 декабря, в пять утра вблизи села Малушка 40-летний житель Ривне, управляя автомобилем Mercedes-Benz E320, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Vito под управлением 53-летнего жителя Ривне", - говорится в сообщении.

В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки на Ривненщине 1 человек погиб, трое госпитализированы, - Нацполиция 02

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В результате ДТП 67-летний пассажир микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия. У водителя Vito диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, перелом ребер. 62-летняя пассажирка микроавтобуса получила политравму, ушиб грудной клетки, открытый перелом бедра.

В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки на Ривненщине 1 человек погиб, трое госпитализированы, - Нацполиция 03

Руководитель легковушки в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер.

В лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки на Ривненщине 1 человек погиб, трое госпитализированы, - Нацполиция 04

Всех пострадавших госпитализировали в Сарненскую центральную районную больницу.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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