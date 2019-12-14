Самое большое количество иностранных работников приезжают в Финляндию из Украины, - Иммиграционная служба

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание Yle.

Сообщается, что в прошлом году из Украины наняли на работу более 1 800 человек, а из Эстонии - всего около 1200.

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Перемена объясняется тем, что средняя зарплата в Эстонии и, к примеру, Польше выросла, поэтому началась обратная миграция. На Украине же средняя зарплата составляет около 350 евро, в строительной сфере даже меньше, поэтому украинцы охотно приезжают на заработки в Финляндию.

Точное количество работников из Украины трудно установить. Помимо данных Иммиграционной службы, которая ведет учет иностранных работников, нанимаемых напрямую финскими предприятиями, есть еще так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые отправляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок.