Публичные обвинения без соблюдения норм права - имитация правосудия и схема для разрушения репутации, - Супрун о деле об убийстве Шеремета

Об этом напомнила в Facebook экс-министр здравоохранения Уляна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

Она сравнила процесс над подозреваемыми в убийстве Павла Шеремета с "показательными судами" времен СССР.

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"Это были открытые судебные процессы, в которых ответчик уже был признан виновным, а заседание проводилось с целью объявления обвинения и приговора. Такие "судебные процессы" не имели ничего общего с осуществлением правосудия, имели пропагандистский характер с целью избавиться от потенциальных соперников, дискредитировать "неудобных" людей, а также создать негативный образ обвиняемых и целых групп населения", - отметила экс-министр.

По ее мнению, "когда президент, министр внутренних дел и генеральный прокурор участвуют в таких шоу", они больше похожи на "шефов средневековых кланов с шаманами-судьями".

"Это далеко от правосудия в правовом европейском государстве. Это похоже на насильственный способ формировать ошибочное мнение общества и маргинализировать конкретные группы. Это прямая атака на верховенство права и закона. Хуже всего то, что они разрушают веру в государство. Каждый имеет неоспоримое право на достоинство и уважение, что обеспечивается путем пользование всеми правами человека и защищается верховенством права. Это базовое право каждого человека. В том числе, человека, которого подозревают в совершении преступления", - подчеркнула Супрун.

Она напомнила о правах обвиняемых в совершении преступления, среди которых - право считаться невиновным, пока вина не будет установлена ​​справедливым судом (презумпция невиновности), право на эффективную защиту, доступ к адвокату и другой помощи, право не свидетельствовать против себя, право на сохранение беспристрастности и прозрачности следствия, отсутствие дискриминации и сохранения достоинства человека.

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Если эти права нарушены - пишет экс-министр - "это может стать причиной дискредитации прав человека, ставит под сомнение справедливость правоохранительной и судебной систем и несет большие репутационные риски как для подозреваемых, так и для тех, кто осуществляет следствие и правосудие таким образом".

"В Украине серьезные преступления, резонансные дела и их расследования чаще всего выглядят, как шоу, а не справедливое совершения правосудия. Очень часто в таких делах создается мощный медийный повод для информационных атак, подкрепленный рядом нарушений прав человека. Любое следствие и суд, которые руководствуются не верховенством права, а политическими мотивами, не могут быть справедливыми.

В ст. 62 Конституции Украины, и во многих международных документах гарантирован принцип презумпции невиновности. Речь идет о том, что человек не может быть обвинен в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке. Любые заявления, что человек является "виновным" или "преступником" до того, как приговор вступит в силу - грубое нарушение принципа презумпции невиновности", - сообщила Супрун.

В качестве примера бывшая чиновница привела дела Европейского суда по правам человека Allenet de Ribemont против Франции и Лолова и других против Болгарии.

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"В обоих делах признано нарушение принципа презумпции невиновности из-за заявлений представителей власти по конкретным делам до вынесения приговора. Главное - пока вина не доказана, ни суд, ни представители власти не могут называть человека виновным или распространять месседжи "об успешности дела".

Публичные обвинения без соблюдения норм права и уважения чести и достоинства человека - имитация правосудия и распространенная схема для разрушения репутации и имиджа как отдельных людей, так и целых социальных групп", - подчеркивает Супрун. По ее мнению, все это "ярко демонстрирует отсутствие верховенства права в Украине и желание осуществлять правосудие с максимально резонансными медийными последствиями, а не наказание действительно виновных в совершении преступления".

"Пока назначения генерального прокурора происходят по клановой системе а-ля "100% мой человек", до тех пор у нас правовая и судебная система не будет шанс независимо развиваться. А без решительных изменений в этой сфере мы все в опасности.

Реальные социологические исследования показывают, что общество не доверяет правоохранительной и судебной систем. Им доверяют лишь 14-15% граждан. Вместо того, чтобы в студии Шустера опрашивать людей в зале и использовать результаты таких опросов как убедительный аргумент, медиа должны использовать нормальную социологию. Но это было бы возможным, если бы целью было показать правду, а не сформировать нужный образ.

Призываю всех внимательно следить за процессом по делу Шеремета. Внимание общественности, беспристрастных активистов и людей, борющихся за соблюдение прав и свобод, чести и достоинства, в таких условиях выглядит единственным способом достичь реальной справедливости", - резюмирует бывший министр.

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Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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