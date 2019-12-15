Цена газа для населения вырастет из-за недостаточной собственной добычи, - Витренко

Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если бы была увеличена собственная добыча и был повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не возросла, а снизилась бы", - написал он на своей странице в Facebook. Так он объяснил повышение цены на газ для населения на 28,6%, до 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров, в январе 2020 года.

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По словам Витренко, при указанных условиях Украина могла бы начать экспортировать газ, а не продолжать импортировать, что способствовало бы снижению рыночной цены газа. "Вот так мы и расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - подытожил он.

Накануне "Нафтогаз Украины" сообщил, что в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках положения о наложении специальных обязанностей (ПСО), составит 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12 процентов меньше, чем в январе 2019 года, отметили в "Нафтогазе" и напомнили, что с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.

Однако, как сообщал "Нафтогаз" ранее, в декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составляет 4277 гривен за тысячу кубометров. Это на 13 процентов ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года.

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Также в комментариях к своему посту в Facebook Витренко отметил, что с 2016 по 2018 год добыча газа была увеличена на около одного миллиарда кубометров в год.