НАТО в своей работе применяет опыт Украины, - полковник Генштаба ВСУ Коваленко

Об этом заявил в интервью Голосу Америки полковник Генерального штаба ВСУ Геннадий Коваленко, который уже в течение четырех месяцев работает в стратегическом командовании НАТО по трансформации в американском штате Вирджиния, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу отметить, что штабные процедуры наши: планировочные, процедуры принятия решений, практически совпадают с натовскими подходами.

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Мы находимся сейчас в такой ситуации, что мы можем со своей стороны делиться информацией, тем опытом, который мы получили при отражении агрессии. Например, НАТО достаточно активно интересуется вопросами применения средств радиоэлектронной борьбы на востоке Украины со стороны России.

В последнее время в НАТО прослеживается тенденция возврата от высокотехнологичных видов вооружения к анализу конвенционных боевых действий с учетом тактики, применяемой Российской Федерацией на востоке нашей страны, и довольно интересно наблюдать за теми изменениями, которые происходят в НАТО с учетом опыта, который есть у нас", - сообщил военный.

Как пример он привел внимание средствам артиллерии.

"Будучи офицером, который работает в стратегическом командовании НАТО по трансформации, я хочу сказать, что для Альянса опыт Украины неоценимый и интересный. Вопрос политической готовности - не могу сказать ни "да", ни "нет". На оперативном уровне, считаю, что НАТО абсолютно готов воспринимать Украину с ее опытом с подготовкой и с ее вооруженными силами", - отметил Коваленко.

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