Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - семь вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили вблизи Лебединского 1 обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

- неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов;

- дважды возле Крымского - из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов;

- в районе Хутора Вильный - из автоматических гранатометов;

- неподалеку от Светлодарска - из СПГ и автоматических гранатометов;

- вблизи Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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"Вчера, 15 декабря, ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.