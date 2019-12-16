Россия остается на тех же позициях, что и последние пять с половиной лет, - Пристайко о результатах "нормандского саммита"

Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас. Ведь, если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немножко другие. На сегодня я наблюдаю, что российская сторона остается на тех же позициях, которые я видел последние пять с половиной лет", - заявил министр.

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"На сегодняшний момент не наблюдается изменений. Мы все надеялись, что российская сторона поймет цивилизованное давление, к которому прибегли наши партнеры - санкционное. Однако, очевидно, Москва пока демонстрирует, что политических изменений она не ожидает. То есть, не готова к этим изменениям. Это касается, как вы видите, заявления о том, что Россия, как и Франция, и Германия, является лишь стороной, которая пытается помочь в решении "войны" и так далее. Вся эта старая риторика. Мы рассчитывали на определенное понимание. В Украине изменилась политическая ситуация, которая даже в теории не позволяет говорить о каких-то мифических "украинских фашистах", "нацистах", которые якобы захватили власть в Украине. Очевидно, если наша страна уже второй раз проходит через демократические выборы, "нацисты" не приходят к власти, то я бы рассчитывал, что Россия все же будет адаптироваться к этой реальности. Но нет. Она, наверное, рассчитывает, что все еще есть место для того, чтобы Украина изменила позиции. И те "красные линии", о которых вы спросили, сохранили для обеих сторон определенные более или менее прежние позиции. Мы стараемся продвигаться по тому треку, который нам в наследство оставили предшественники, - это Минский процесс. Есть определенные вещи, которые должны завершить. Они сформулированы, они всем известны. Примерно такая же позиция у Франции и Германии", - резюмировал Пристайко.