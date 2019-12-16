Зеленский сегодня с официальным визитом посетит Азербайджан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Али Асадовым.
Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.
Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.
В Баку Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.