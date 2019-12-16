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16.12.19 09:07

Зеленский сегодня с официальным визитом посетит Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря совершит официальный визит в Азербайджанскую Республику.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В рамках визита запланированы переговоры Зеленского с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Али Асадовым.

Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

В Баку Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

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