За неделю в Украине произошло более 1,3 тыс. чрезвычайных происшествий, погибли 54 человека, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 331 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер мер спасены 38 человек.

Ликвидировано 916 пожаров, спасены на пожарах 38 человек и не допущено уничтожение огнем 389 зданий и 50 ед. техники. Во время пожаров погибли 43 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 2 млн. 993 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в Одесском колледже, - ГСЧС

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 280 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 263 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.