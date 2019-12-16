Если к концу года удастся обменять пленных, то во встречах в "нормандском формате" есть смысл, - Пристайко

Об этом он заявил в интервью "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Пристайко, в Украине готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.

"Граница нашего компромисса была продемонстрирована, как вы помните, с моряками. Мы должны были, согласно решению трибунала, фактически получить 24 человека, но мы не могли долго ждать, чтобы они находились за решеткой. Поэтому были вынуждены отдать за них 24 человека. Причем, в отношении некоторых из этих людей были очень сомнительные решения с точки зрения их политического веса. Однако мы пошли на это. Гуманитарная составляющая взяла верх при рассмотрении решения", - рассказал министр.

Пристайко подчеркнул, что от каждого сказанного слова, в том числе в средствах массовой информации, будет зависеть судьба кого-то, кто может остаться за решеткой.

Также министр заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет проводиться.

"Потому что есть другие вопросы, которые обсуждаются, несмотря на то, что для нас с вами ключевое значение имеет граница. Но мы не можем оставить без внимания людей, которых еще не обменяли", - отметил Пристайко.

"Мы посмотрим, насколько сейчас состоятся эти изменения. Если они пройдут до конца года, если мы сможем обменять людей, тогда эти встречи имеют смысл", - подеркнул министр.

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