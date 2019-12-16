В Украине начал работать электронный кабинет застройщика, - Кудрявцев

Об этом Алексей Кудрявцев написал в своем блоге.

Электронный кабинет, а также – Единая электронная система – это плацдарм в борьбе с коррупцией, который даст возможность закрепиться и уже ни при каких условиях не откатиться назад, - отмечается в сообщении.

"Почему диджитализация? Когда человек устраняется от процесса, риски взяточничества почти нулевые. То есть, нет соблазна требовать или дать взятку. А большинство рутинных услуг, в которых от государства нуждаются участники рынка, можно легко оказывать через электронный кабинет", - отметил Кудрявцев.

Он напомнил, что идею электронного кабинета пытались воплотить в жизнь еще несколько лет назад на площадке Госархстройинспекции, впрочем, реализация задуманного стала возможной только теперь.

"Сегодня строительная реформа получила мощный импульс в масштабах государства. Голос рынка услышан - и это главное", - подчеркнул экс-глава ГАСИ.