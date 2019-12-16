Юрий Макаров возглавил комитет Шевченковской премии

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, передает Цензор.НЕТ.

"Главный редактор ТВ Общественного вещателя Юрий Макаров стал председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Должны же быть в жизни и хорошие новости, а", - написал он.

Как сообщает "Детектор медиа", Юрий Макаров рассказал, что с ним согласовывали членство в новом составе комитета, недавно состоялось первое совещание вероятных будущих членов комитета. По его словам, он не может называть имена, пока не будет официального документа.

Также он отметил, что для него стало неожиданностью то, что его назначили председателем комитета. Он рассказал, что после совещания они троллили друг друга. Господин Макаров предлагал на председателя комитета Евгения Стасиневича (ведущего литературной программы "Букоголики" на "Общественном"), "поскольку он самый молодой и самый радикальный. Но сложилось так, как сложилось ".

В положении о Комитете по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко указано, что "председатель Комитета назначается и увольняется от выполнения обязанностей Президентом Украины. В состав Комитета включаются граждане Украины, которые завоевали авторитет в сфере культуры. Персональный состав Комитета утверждает Президент Украины. Срок полномочий Комитета составляет три года".

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До этого с марта 2016 г. должность председателя комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко занимал писатель, сценарист, публицист Юрий Щербак. Он подал в отставку в связи с окончанием трехлетнего срока, определенного указом президента Петра Порошенко.

Макаров - заслуженный журналист Украины, телеведущий, документалист, писатель. В 2008-2010 годах был ведущим программы "Культурный фронт" на Первом национальном канале. С 2015 г. - соведущий ток-шоу "Война и мир" (вместе с Евгением Степаненко) на канале "UA: Первый", в 2016-2017 годах работал директором ТО документальных фильмов Национальной телекомпании Украины. В 2017-2019 годах был членом правления НСТУ, а после изменения структуры стал главным редактором телевидения Общественного вещателя.

С декабря 2016 г. Макаров является членом Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.





