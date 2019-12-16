Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции "Мотор Сич" в РФ

Об этом он сказал под постом активиста Владислава Грезева, передает Цензор.НЕТ.

"Классный министр Тимофей Милованов. Фотографируется с Директором Мотор-Сич Богуслаевым и постится с текстом о позитиве. Тем самым директором, который наладил работу предприятия и поставляет детали для двигателей военным РФ, в Крым и даже в так называемую "ДНР". Эксплуатирует беспощадно штат работников, а сам, конечно, шикует от жизни. Максимальный позитив. Действительно", − написал Грезев.

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В комментарии к нему пришел Милованов: "Влад, перестань заниматься самообманом. Половину запчастей для армии — из России. Огромное количество экспорта — в Россию. Мы с Россией и НАСА вместе работаем над космической программой. Не нравится? Так идите делайте что-то. Например, развивай украинскую промышленность, чтобы у неё было откуда получать заказы".









Также к нему присоединился народный депутат от Слуги народу Андрей Мотовиловец.

"Ну смотри в бизнесе главное не патриотизм, а зарабатывание денег. Мы как страна никак не помогли предприятиям, которые потеряли рынок России. Я не ждал от них, что они перестанут работать с крупнейшим потребителем своей продукции", − написал он.

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В августе стало известно, что Снежнянский машзавод Мотор Сичи перечислил в "бюджет ДНР" минимум 12 млн грн. За это суд арестовал имущество его директора. Также стала известна схема оплаты, так называемых, налогов.

Мотор Сич (Запорожье) — один из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей. От недавних пор предприятие контролировал его почетный президент народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. На досрочных парламентских выборах Богуслаев не смог стать нардепом, пишет НВ.

В 2016 году крупные пакеты акций предприятия были проданы иностранным компаниям. В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти офшоров 41% акций Мотор Сич.