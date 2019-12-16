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16.12.19 11:09

Победителем конкурса на должность главы НАПК стал прокурор Новиков

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции определила победителем прокурора Департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

Победителем конкурса на должность главы НАПК стал прокурор Новиков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил член комиссии, эксперт Совета Европы по вопросам антикоррупции Тилман Хоппе в ходе финального заседания по отбору кандидатов.

"После интенсивных обсуждений мы можем вам сейчас открыть результаты и назвать имя кандидата, которого поддерживает комиссия - это кандидат Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего отвечает критериям, которые прописаны в законы о предотвращении коррупции", - сказал он.

Решение комиссии было единогласным. Далее кандидатура Новикова будет направлена в Кабинет министров Украины.

Новиков - прокурор департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры.

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