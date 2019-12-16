Опубликован текст законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации: Префекты, округа и местные референдумы

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно опубликованной в понедельник утром на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления.

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Так, меняются отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. В действующей редакции Конституции закреплен перечень конкретных наименований всех областей Украины.

Предполагается законодательное урегулирование вопросов административно-территориального устройства Украины, в частности порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименование и переименование громад, округов, областей, а также их порядка образования, наименования и переименования и отнесения поселений (сел, поселков, городов) к соответствующей категории. Закрепляется, что изменение их границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.

Изменениями в раздел XI "Местное самоуправление" предлагается закрепление местного самоуправления как права и возможности громады решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

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На конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других форм, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Такими органами являются окружной, областной совет, их исполкомы. Эти советы назначают и увольняют голову исполкома и по его представлению формируют состав этого органа.

Предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах главы громады, депутатов совета громады имеют дееспособные жители соответствующей громады, постоянно проживающие на ее территории и достигшие на день проведения выборов 18 лет.

Также предусмотрено сокращение срока полномочий главы громады, депутатов ее совета, окружного и облсоветов, избранных на очередных выборах, который составит 4 года. Избрание председателя окружного и облсоветов происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя составляет 1 год.

Закрепляется материальная и финансовая основа местного самоуправления. В частности определяется, что такой основой является земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты, в коммунальной собственности громады; объекты совместной собственности громад, находящихся в управлении окружных, областных советов; местные налоги и сборы, и другие доходы местных бюджетов.

В то же время предлагается определить, что государство обеспечивает соразмерность финансовых ресурсов и полномочий органов местного самоуправления, определенных Конституцией и законами Украины, а изменение компетенции органа местного самоуправления осуществляется с одновременными соответствующими изменениями в распределении финресурсов.

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Раздел XI Конституции Украины также дополняется положением, согласно которому разграничение полномочий между органами местного самоуправления громад, округов, областей определяется законом на основе принципа субсидиарности.

"Вместе с тем децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека", - подчеркивается в пояснительной записке.

Именно поэтому для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. Проектом предусматривается, что префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению Кабинета министров президент Украины.

"Префект приостанавливает действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд", - подчеркивается в записке.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае принятия председателем громады, ее советом, окружным, областным советом акта, не соответствующего Конституции Украины и создающего угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, президент по представлению префекта приостанавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд Украины, временно останавливает полномочия председателя громады, состава такого совета и назначает временного государственного уполномоченного.

В случае признания КС Украины акта главы или совета громады, окружного, областного советов не соответствующим Конституции, Верховная Рада по представлению президента досрочно прекращает их полномочия и назначает внеочередные выборы.

"Таким образом, предлагаемые законопроектом изменения соответствуют европейским и международным стандартам, учитывают выводы и замечания Венецианской комиссии и позволят обеспечить дееспособность местного самоуправления и построить эффективную систему территориальной организации власти в Украине", - подчеркивается в пояснительной записке.

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В законопроекте, согласно сравнительной таблице, отсутствует перечисление областей страны. В статье 133, указано, что "систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: громады, округа, области, Автономная Республика Крым. Территорию Украины составляют громады. Громада является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины. Несколько смежных громад составляют округ".

Согласно законопроекту, "правовой статус города Киева как столицы Украины определяется отдельным законом" В действующей Конституции указано, что "города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины".

Предлагается также указать в Конституции, что "не может быть избран главой громады, депутатом совета громады, окружного, областного совета гражданин, отбывающий наказание за совершение преступления или имеющий судимость за совершение умышленного преступления"

ВКонституции также предлагается зафиксировать, что "материальной и финансовой основой местного самоуправления являются: 1) земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты коммунальной собственности громады; 2) местные налоги и сборы, часть общегосударственных налогов и другие доходы местных бюджетов" Кроме того, предлагается указать, что "объекты совместной собственности громад находятся в управлении окружного или областного совета", и что "государство компенсирует расходы органов местного самоуправления, вызванные решениями органов государственной власти".

Согласно предлагаемым переходным положениям, "После вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)": 1) одно или несколько поселений (сел, поселков, городов) с прилегающими территориями приобретают статус громады на основании и в порядке, определенном законом; 2) первые местные выборы глав громад, советов громад, окружных, областных советов проводятся в течение 90 дней после вступления в силу закона, которым устанавливается административно-территориальное устройство"

Кроме того, президент Украины по представлению Кабмина назначает на должности и освобождает от должностей глав местных государственных администраций до назначения соответствующих префектов, а местные госадминистрации продолжают осуществлять свои полномочия до создания окружными, областными советами исполнительных комитетов на основании закона о местном самоуправлении, который определяет полномочия исполнительных комитетов окружных, областных советов, но не позднее чем до 1 марта 2021 года".

Президент Украины по представлению Кабмина "впервые осуществляет назначение префектов после создания соответствующими окружными, областными советами исполнительных комитетов, но не позднее 1 марта 2021 года", говорится в законопроекте.

Согласно действующему законодательству, инициативы, предполагающие внесение изменений в Конституцию Украины, после рассмотрения парламентариями в первом чтении направляются ими в Конституционный суд страны для определения конституционности – проверку соответствия положениям Основного закона страны.



































