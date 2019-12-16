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16.12.19 11:37

Обыск в квартире шоумена Мухарского не связан с расследованием убийства Шеремета, - Нацполиция

Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет.

мухарский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала Интернет-магазины в одном из популярных мессенджеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок". При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

На основании постановления следственного судьи кропивницкие правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антин Мухарский).

В результате из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

Напомним, ранее музыкант и художник Антин Мухарский сообщил об обысках в его квартире в Киеве в ночь на пятницу.

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