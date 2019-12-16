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16.12.19 11:45

"Героизм, даже при защите Родины, не может давать преференций перед уголовным законодательством", - Разумков о расследовании убийства Шеремета

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что защитники Украины не должны иметь никаких преференций перед ответственностью за преступления.

"Героизм, даже при защите Родины, не может давать преференций перед уголовным законодательством", - Разумков о расследовании убийства Шеремета

Об этом он заявил, открывая Согласительный совет, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить представителей правоохранительных ведомств, наконец мы услышали информацию о тех трагических событиях, которые были связаны с убийством Шеремета. Я надеюсь, что расследование будет идти достаточно быстро, эффективно, беспристрастно. Я хотел бы призвать всех - и представителей парламента, и представителей других ведомств, которые, на мой взгляд, занимают не всегда эффективную позицию, говоря о том, что, защищая родину, люди могут получать индульгенцию за убийства. Так в демократическом государстве быть не может. Перед законом должны быть все равны, независимо от того, человек защищал на фронте, или он занимался какими-то другими делами. Однако героизм, даже при защите Родины, не может давать преференций перед уголовным законодательством", - сказал Разумков.

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Разумков также выразил надежду, что найдут не только исполнителей, но и заказчиков убийства Шеремета. Также он надеется, что никто не будет давить на правоохранительные органы.

"Я надеюсь, что следствие доработает, и мы увидим не только исполнителей, но и заказчиков (убийства Шеремета. – Ред.). И надеюсь, что никто не будет давить на представителей правоохранительных органов", - сказал Разумков.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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