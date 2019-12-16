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16.12.19 11:50

В Раде на этой неделе состоятся два парламентских слушания, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на этой неделе состоятся два парламентских слушания.

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Об этом он сказал во время согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На этой неделе у нас будут происходить парламентские слушания. Они будут сегодня (16 декабря) и в среду (18 декабря). Тема первых парламентских слушаний - охрана интеллектуальной собственности в Украине. И в среду будут слушания, посвященные проблеме реформирования прожиточного минимума в Украине", - сказал Разумков.

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Напомним, Кабинет Министров Украины 11 декабря одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц.

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