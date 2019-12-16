Недостроенные объекты "Укрбуда" доведет до конца "Киевгорстрой"

Об этом на совместной пресс-конференции заявили генеральный директор ООО "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода и глава правления-президент ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Киевгорстрой фактически берет строительные активы Укрбуда. Речь идёт об объектах, в которые уже вложены деньги около 13 тысяч инвесторов.

По поводу сроков сдачи домов Кушнир точно не сказал, так как проблема только начала решаться. По его словам, в ближайшее время будут сданы первые 5 объектов (Харьковский, Пектораль, Солнечная Ривьера, Гармония, Новомостицкий), которые уже практически готовы.

При этом речь идёт только о 25 жилых комплексах. Промышленные объекты Укрбуда Киевгорстрой достраивать не будет.

"За последние 10 лет в Киевгорстрое накопилась нераспределенная прибыль. В то же самое время мы полагаемся на поддержку государства, КГГА, Кабинета министров и одновременно начали вести переговоры с государственными банками о кредитовании для завершения данного процесса", - заявил он, добавив, что из государственного бюджета деньги выделятся не будут.



Кушнир отметил, что возможные судебные разбирательства будут решаться в правовом поле.

Комментируя предварительную информацию о том, что данные дома будут достроены "Интергал будом", Кушнир отметил, что поскольку Киевгорстрой на 80% является государственной компанией (єта доля принадлежит киевской громаде) и имеет доверие, то при поддержке Кабмина и СНБО было решено, что объектами займется именно эта компания.

"Я надеюсь, что инвестора нас услышат и будут соблюдать спокойствие", - сказал Кушнир.

"Я очень благодарен Игорю Николаевичу и его компании за то, что они подставили нам в это сложное время плечо. С их помощью в результате трёхмесячных непростых переговоров, при помощи Кабмина и членов СНБО был найден выход с Киевгорстрой. На мой взгляд, это лучший вариант, потому что Киевгорстрой пользуется колоссальным уровнем доверия у всех инвесторов и обладает всей материальной базой. Наша задача - достроить все объекты", - подчеркнул Майборода.

Как сообщалось ранее, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

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